Serie C: Il Forlì pareggia con il Bra in 10 dal 19esimo del primo tempo

Dopo tre sconfitte consecutive serviva un segnale forte al Morgagni con il Bra. Ed invece il Forlì rischia grosso anche con gli ospiti ridotti in 10 dal 19esimo minuto del primo tempo. Il direttore di gara estrae il giallo per l'intervento di Lia, i giocatori del Forlì non sono affatto convinti che basti l'ammonizione e chiedono al loro tecnico Miramari di giocarsi la carta.

L'arbitro, dopo revisione, annulla il giallo ed estrae il rosso per il difensore del Bra e piemontesi in 10. Il Forlì non riesce ad approfittare della superiorità numerica e sono gli ospiti a divorare una chiara occasione da gol con Brambilla che da quella posizione doveva e poteva fare meglio. Galletti, che ci provano ad inizio ripresa con Macrì, blocca Renzetti. Sempre il fantasista biancorosso in evidenza, dribbling e sinistro fuori di un soffio. E' tutto un altro Forlì nella ripresa Petrelli sbaglia un calcio di rigore in movimento. Dal possibile vantaggio si passa allo 0-1 del Bra. Sul calcio di punizione l'ultimo tocco pare di Saporetti e la squadra di Miramari improvvisamente si ritrova sotto.

A questo punto è un assalto e il pareggio arriva con un capolavoro di Pedrelli controllo e destro sotto l'incrocio dei pali. Un gol di rara bellezza . A tempo scaduto c'è anche un palo esterno a respingere il ritorno alla vittoria dei galletti. Allo Stadio Morgagni di Forlì, Forlì – Bra 1-1.









