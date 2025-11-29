TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:31 Serie D 14° Giornata: Il San Marino ospita il Sora. Match clou Ostiamare – Notaresco 13:29 Hiv, diagnosi quasi dimezzate in E-R negli ultimi 19 anni. Rimini resta la provincia con l’incidenza più alta 12:31 Ogier nella storia: 9° titolo mondiale nel WRC, eguagliato Loeb 12:17 Papa Leone in Turchia, allontanato l'attentatore di Giovanni Paolo II Ali Agca 11:39 Morte 'accidentale' d'una casalinga/angelo 11:17 Cattolica, perseguita la ex e ne minaccia i familiari: arrestato 10:12 Ucraina, si dimette il consigliere Yermak: inchiesta su un presunto scandalo da 100 milioni 10:03 Allarme sicurezza per gli A320: Airbus ferma 6.000 aerei per un bug ai comandi di volo
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Serie C: Il Forlì pareggia con il Bra in 10 dal 19esimo del primo tempo

La squadra di Miramari va in difficoltà anche con il Bra ridotto in 10 dopo poco più di un quarto d'ora

di Lorenzo Giardi
29 nov 2025

Dopo tre sconfitte consecutive serviva un segnale forte al Morgagni con il Bra. Ed invece il Forlì rischia grosso anche con gli ospiti ridotti in 10 dal 19esimo minuto del primo tempo. Il direttore di gara estrae il giallo per l'intervento di Lia, i giocatori del Forlì non sono affatto convinti che basti l'ammonizione e chiedono al loro tecnico Miramari di giocarsi la carta.

L'arbitro, dopo revisione, annulla il giallo ed estrae il rosso per il difensore del Bra e piemontesi in 10. Il Forlì non riesce ad approfittare della superiorità numerica e sono gli ospiti a divorare una chiara occasione da gol con Brambilla che da quella posizione doveva e poteva fare meglio. Galletti, che ci provano ad inizio ripresa con Macrì, blocca Renzetti. Sempre il fantasista biancorosso in evidenza, dribbling e sinistro fuori di un soffio. E' tutto un altro Forlì nella ripresa Petrelli sbaglia un calcio di rigore in movimento. Dal possibile vantaggio si passa allo 0-1 del Bra. Sul calcio di punizione l'ultimo tocco pare di Saporetti e la squadra di Miramari improvvisamente si ritrova sotto.

A questo punto è un assalto e il pareggio arriva con un capolavoro di Pedrelli controllo e destro sotto l'incrocio dei pali. Un gol di rara bellezza . A tempo scaduto c'è anche un palo esterno a respingere il ritorno alla vittoria dei galletti. Allo Stadio Morgagni di Forlì, Forlì – Bra 1-1. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio