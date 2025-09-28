Serie C: il Forlì perde a Pontedera 2-1

Pontedera - Forlì

L'avvio del Forlì sul campo del Pontedera è positivo. I Galletti sono alla ricerca del secondo successo consecutivo, i padroni di casa per interrompere la serie di due ko di fila. I romagnoli sfiorano il vantaggio dopo 7 minuti con Manetti, la palla è toccata sul palo da Biagini prima di finire sul fondo. Il Forlì continua a costruire, ma non trova la via del gol. Macrì ancora per i biancorossi da fuori, mancino insidioso che Biagini devia in calcio d'angolo. Dall'altra parte il Pontedera ha la palla del vantaggio al termine di un bel contropiede che si chiude con Battimelli che centra un palo clamoroso. Biagini salva ancora il risultato e il Pontedera con un'altra grandissima parata sul colpo di testa di Scorza. Nella ripresa la partita si sblocca al 62' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vona calcia di prima intenzione, il Pontedera è in vantaggio. La reazione del Forlì non si fa attendere, inserimento puntuale sulla destra e altra conclusione che Biagini neutralizza. Romagnoli che ci provano un po' in tutti i modi ma non riescono a trovare la via del gol. La spinta porta i suoi frutti all'87' quando sul cross dalla destra Franzolini anticipa il portiere e ristabilisce la parità. Nell'infinito recupero concesso, il Pontedera trova il gol da tre punti con Vitali. Un tiro cross che vale una vittoria incredibile e tre punti per i granata.







