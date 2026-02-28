GIRONE B Serie C: il Forlì torna in scia play off Serie C Girone B 29°: Il Forlì batte la Torres 2-0 con la doppietta di Franzolini

Bum Bum Franzolini tutto nel primo tempo e pratica Torres archiviata con successo. Il Forlì al Morgagni fa il suo dovere contro una Torres in salute che veniva da una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate e che vedeva sempre più nitida la salvezza diretta senza i play out. La frenata del Morgagni complica la vita ai sardi. La sfida si infiamma subito ma nonostante le occasioni da una parte e dall'altra si sblocca intorno alla mezz'ora: errore incredibile di un ottimo portiere come l'ex Rimini Andrea Zaccagno, Andrea Franzolini non può fare altro che approfittare della gentile concessione e depositare in rete. Biancorossi che prendono in mano la partita e raddoppiano su palla inattiva nel finale di frazione, ancora il 23enne Andrea Franzolini e doppietta per l centrocampista. Nella ripresa Forlì in controllo e il risultato non cambierà più. Allo stadio Morgagni di Forlì, Forlì batte Torres 2-0.

