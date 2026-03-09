Serie C Il Gubbio sbanca Terni

Si alzano le quotazioni del Gubbio, terza vittoria consecutiva ma questa è davvero molto pesante in casa di una squadra forte e ben attrezzata come la Ternana. Rossoblu, in maglia bianca subito pericolosi quando Podda rifinisce per Minta gran conclusione e palo pieno. McJannet con il destro e Ternana che risponde senza trovare la porta. Ci provano da fuori area in rosso/verdi Majer c'è la potenza ma non la precisione. Altro missile da lontano è quello di Kerrigan a fil di palo. Il Gubbio la sblocca proprio nel momento migliore della Ternana. Azione spettacolare e tutta di prima con la girata precisa in buca d'angolo di Ghirardello. Giocata sontuosa. La ternana la pareggia con Ferrante, ma la revisione evidenzia che le proteste del Gubbio erano giustificate e l'arbitro annulla. L'assalto finale e i gli 8 minuti di recupero non sono sufficienti ai rosso/verdi per riequilibrare l'incontro. Al Libero Liberati di Terni, Gubbio batte Ternana 1-0.







