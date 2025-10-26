Serie C, il Gubbio vince a Carpi 3-0

Dopo cinque giornate il Gubbio ritrova la vittoria. L'ultimo successo risaliva all'1-0 contro il Bra del 21 settembre. Il Carpi cade in casa per 3-0 e interrompe la striscia di tre risultati positivi. La partita si sblocca dopo sei minuti. Errore in uscita del Carpi, Minta riconquista la sfera poi La Mantia appoggia per Carraro che batte Sorzi. Inizio in salita per il Carpi.
Il Gubbio raddoppia al 14' con La Mantia, che lascia partire un destro deviato che prende una traiettoria che supera di nuovo Sorzi. Gubbio sul 2-0 dopo appena un quarto d'ora. In campo ci sono solo gli ospiti. La Mantia in contropiede arriva fino al limite dell'area, il numero 19 riesce a calciare in porta, la sfera non passa lontano dal palo alla sinistra del portiere. Al 25' il Carpi resta anche dieci uomini per il cartellino rosso a Zagnoni, espulso dopo il controllo al monitor per il fallo su Di Bitonto.
Nella ripresa i padroni di casa hanno un'occasione per riaprire la partita con Mahrani che conclude in porta centrando il palo. Sul cambio fronte arriva il tris del Gubbio con Djankpata, che sfrutta il controllo impreciso di Lombardi per firmare il 3-0. Partita chiusa, i minuti restanti servono solo per attendere la fine della gara che vede il netto successo del Gubbio a Carpi.