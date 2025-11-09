TV LIVE ·
Serie C, il Guidonia batte il Pontedera 2-0

Reti nella ripresa. Ospiti che chiudono in nove.

di Elia Gorini
9 nov 2025

Tre espulsi, due gol e un rigore, Guidonia – Pontedera è una sfida ricca di episodi. Padroni di casa che partono all'attacco e provano a sfruttare un paio di palle da fermo, ma senza trovare pericoli. Dall'altra parte il colpo id testa di Corradini trova pronto Mazzi alla respinta. Episodio importante alla mezz'ora quando il secondo giallo a Vona lascia il Pontedera in inferiorità numerica. Il Guidonia prova a sfruttare subito l'uomo in più, ma all'intervallo il risultato resta di 0-0.

Nella ripresa il diagonale di Mastrantonio finisce di poco sul fondo sul secondo palo. Ancora Guidonia, Biagini respinge la conclusione di Mastrantonio, sull'azione viene richiesta la verifica al video da parte dei padroni di casa, il direttore di gara concede il penalty, che Bernardotto va a trasformare spiazzando Biagini. Al 60' il Pontedera resta addiriturra in nove per il secondo giallo a Pretato. Allo scadere del tempo il raddoppio dei padroni di casa al termine di una ripartenza che porta Vitturini a concludere in porta da dentro l'area di rigore. Prima della fine di gara c'è tempo per una grande parata di Biagini su Zuppel che poi viene anche espulso nel finale per reazione su Vitale dopo la brutta entrata del giocatre del Pontedera sul campagno di squadra Sannipoli. Al fischio finale il Guidonia vince 2-0.




