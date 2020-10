Serie C: Il Legnago ferma il Padova, la Sambenedettese prende quota

Il Legnago ha già abbandonato l'appellativo scomodo di ipotetica matricola materasso e ormai da fastidio a tutti Padova compreso. Il trascinatore è Boulevardi, che in questo caso realizza grazie alla gentile concessione della difesa della squadra di Mandorlini incapace di intervenire su una punizione dai 40 metri. Legnago che va in goal anche per la seconda volta al tramonto di prima frazione, ma Rolfini, entrato al posto di Sgarbi uscito per infortunio, è nettamente al di là della difesa del Padova in grande sofferenza. Nella ripresa sale in cattedra il portiere del Legnago Pizzignacco, primo intervento di una certa entità su Soleri. Di là Rolfini scarica a 5 centimetri dal palo. Bifulco in rovesciata ancora Pizzignacco a risolvere. Ancora Soleri di testa, c'è la potenza non la precisione. Padova che schiuma, Soleri in diagonale, Pizzignacco, ci vuole altro. Portiere classe 2001. Il meritato goal del pari arriva a 12 dal termine: cross dalla sinistra Soleri si alza ancora più in alto di tutti palo pieno poi sulla respinta il più lesto di tutti è Della Latta, che scarica dentro. L'assalto finale non porta al ribaltone, A Padova, Padova – Legnago 1-1.

La Sambenedettese pare avere ingranato la marcia giusta, al Riviera delle Palme cade il Mantova. Il goal di Nocciolini dalla lunga per il vantaggio della Samb, splendido goal dell'ex Ravenna. Il secondo arriva a stretto giro, ed è un capolavoro di Ruben Alejandro Botta, l'argentino scarica sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa il Mantova prova a riaprire ma senza riuscirvi e il risultato non cambierà più. Al Riviera delle Palme di Sambenedetto del Tronto, Sambenedettese – Mantova 2-0