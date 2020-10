SERIE C Serie C: il Matelica fermato in casa dall'Arezzo. Pareggio senza reti tra Gubbio – Legnago Matelica - Arezzo 2-2. Gubbio - Legnago Salus 0-0

Matelica in vantaggio con il il sinistro piazzato di Volpicelli. E' ancora lui a creare il panico, palo pieno del numero 7 poi Bordo non trova la porta da non più di 3 metri. Cason su azione d'angolo trova il raddoppio per il Matelica, sembrava la solita domenica nera per l'Arezzo che invece risale. Colpo di tacco in mischia di Botoletti e Arezzo che accorcia. Rimonta completata su calcio di rigore mano aperta di De Santis è l'assistente a segnalarlo all'arbitro che inizialmente aveva detto di no. Penalty trasformato da Cutolo. Allo stadio Helvia Recina di Macerata, Matelica – Arezzo 2-2. Altro pareggio in questo caso senza reti tra Gubbio e Legnago. Rossoblu vicinissimi al goal con il diagonale di Malacarri finito di un soffio a lato. Risposta del Legnago al termine di una lunga azione che porta alla conclusione Zanoli, sfera che sfiora il palo difeso da Cucchietti. Nella ripresa occasioni potenziali su entrambi i fronti ma l'opportunità più ghiotta capita proprio a tempo abbondantemente scaduto quando Pellegrini indirizza verso la porta, Pizzignacco è battuto, Pelizzari sulla linea a toglierla da dentro e salvare il punto. A l Barbetti di Gubbio, Gubbio – Legnago Salus 0-0.

