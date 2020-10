Serie C: il Modena batte il Ravenna e condivide la vetta della classifica con la FeralpiSalò

Modena - Ravenna

Episodio che non sorride al Ravenna quando Meli opera una percussione in area e batte Narciso, l'arbitro fischia un possibile fallo di mano e annulla. Il direttore di gara da l'impressione di essere molto sicuro della decisione presa. Aprire i block notes per gli appunti perché il goal del vantaggio del Modena arriva con la finalizzazione di Spagnoli al termine di un azione tutta di prima Bearzotti, Scappini, Spagnoli da applausi a scena aperta. La squadra di Magi sfiora il pareggio con Marchi che in mischia al tramonto di primo tempo non trova la porta da pochi metri. Troppo tenera la difesa del Ravenna quando lo scatenato Spagnoli attacca sulla sinistra, Alari non lo chiude adeguatamente, il tocco per Stefano Scappini è vincente perché l'ex di turno mette alle spalle di Raspa per il raddoppio dei canarini. Al di là della sconfitta la cosa più grave la commette De Grazia appena entrato. Gerli lo trattiene e in teoria commette fallo, ma De Grazia si gira e lo colpisce duramente. L'arbitro non può fare altro che estrarre il rosso diretto. Ravenna sotto di 2 e in inferiorità numerica e il Modena punisce per la terza volta con Castiglia . Scappini prima del triplice mostra un numero di alta scuola, Raspa si salva grazie alla traversa A Modena, Modena batte Ravenna 3-0.