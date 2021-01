SERIE C Serie C: il Modena chiude al secondo posto il girone di andata A Cpiace il Direttore Generale Roberto Cesati

Il sodalizio, sorto nel 2018 è l'erede del Modena Football Club, fondato nel 1912 e fallito nel 2017 da cui è tramandata la tradizione sportiva che vanta 28 partecipazioni complessive al massimo campionato italiano di calcio miglior piazzamento un terzo posto nella Serie A 1946-1947. Nel suo palmarès si annoverano inoltre la vittoria di due campionati di Serie B, una Supercoppa di Serie C e, in campo internazionale, due Coppe Anglo-Italiane. Oggi Modena è una società solida guidata dal Presidente Romano Sghedoni Presidente anche del gruppo Kerakoll. Recentemente l'82enne ha subito un grave incidente stradale investito da un auto sulle strisce pedonali ha reagito molto bene supportato dall'affetto dei famigliari e dei tanti sportivi di Modena che in lui hanno trovato un baluardo imprescindibile per portare Modena nel calcio che conta.

Sghedoni, ha avuto alle sue dipendenze in Kerakoll Roberto Cesati, li è nato il sodalizio e i due ora lavorano a stretto contatto per fare tornare grande il Modena. Sghedoni Presidente, Cesati Direttore Generale, Luca Matteassi Direttore Sportivo e Michele Mignani allenatore. Mignani è arrivato a fine novembre 2019 al posto di Zironelli esonerato. Salito in corsa chiude al nono posto con 40 punti il campionato 2019-2020. Prima volta che subentra a campionato in corso in carriera ha allenato per due stagioni il Siena, è stato sulla panchina dell’Olbia poi Latina e ancora Siena prima di arrivare a Modena. Con 11 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte chiude il girone di andata al secondo posto ad un solo punto dal Sud Tirol capoclassifica. Il bilancio della prima parte di stagione è assolutamente oltre ad ogni più rosea previsione. Nessuno aveva messo il Modena tra le pretendenti alla serie B. Non c'è alcun dubbio che siano Modena e Cesena le squadre sorpresa di questa prima parte di stagione. Sud Tirol, Perugia e soprattutto il Padova che deve recuperare una partita, dal punto di vista dell'organico hanno qualcosa in più, ma un campionato come questo può riservare sorprese e il Modena è li con la miglior difesa del campionato solo 9 goal subiti ma un attacco a cui manca qualcosa solo 21 goal realizzati. Scappini e Spagnoli hanno segnato 8 goal in 2.

