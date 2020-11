SERIE C Serie C : il Modena supera il Carpi e sale in classifica Partita indirizzata dopo tre minuti con il rigore di Tulissi. Poi nel finale pareggio Carpi con Carletti, e nuovo sorpasso Modena con l'autogoal di Bellini

Castiglia apre per Tulissi, il numero 7 del Modena punta Sabotic, i due vengono a contatto, il direttore di gara senza esitazioni indica il calcio di rigore. I dubbi restano. Ne ha pochi lo stesso Tulissi che spiazza Rossini e porta in vantaggio la squadra di Mignani. Insistono i canarini Castiglia dalla lunga, Rossini anche in bello stile mette in corner.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La partita vive di fiammate come questa di Biasci, Gagno allunga in angolo. Splendida azione Carpi con Ghion che alza un campanile millimetrico per il pallonetto di testa di Lomolino. L'arbitro annulla per fuorigioco ma anche in questo caso restano molti dubbi. Ripresa, ancora Lomolino questa volta con una conclusione dalla lunghissima, c'è la potenza non la precisione. Sempre Carpi, Gozzi si alza di testa su azione d'angolo, fuori di un nulla. Nessuno si risparmia, Bearzotti da lontano, Rossini ancora bello da vedere oltre che efficace. Il meritato goal del pareggio, almeno per quello che si è visto, arriva al termine di dialogo Ghion – Ferretti, Gagno respinge, ma non può nulla sul tap in di Carletti entrato nella ripresa. La gioia dura solo 120 secondi perchè sulla percussione di forza di Monachello, Bellini chiude verso la sua porta e il Modena porta a casa tre punti che valgono oro. Allo stadio Braglia di Modena, Modena batte Carpi 2-1.



I più letti della settimana: