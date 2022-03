Serie C: il Modena vince 3-2 sul campo della Carrarese

Serie C: il Modena vince 3-2 sul campo della Carrarese.

Il Modena vince 3-2 sul campo della Carrarese. Il vantaggio dei Canarini dopo 8 minuti con Silvestri che colpisce di testa e manda sul palo lontano. Nella ripresa il Modena raddoppia al 51' con Minesso con un'altra testa in anticipo su palla da calcio d'angolo. La Carrarese rientra in partita al 63' con il gol di Antonio Marino, ancora con un gol di testa su palla inattiva. Dieci minuti più tardi nuovo allungo Modena con Minesso che firma la personale doppietta servito in area di rigore. Ad accendere il finale di gara il secondo gol della Carrarese con Battistella all'85, ma non basta ai padroni di casa. Il Modena vince 3-2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: