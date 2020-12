Serie C: il Modena vince a Padova e aggancia la vetta

In barba ai cliché natalizi, è la vigilia e la vetta del Girone B non è più una poltrona per due. Adesso c'è anche il Modena che con l'1-0 sul Padova fa quattro vittorie in fila ed è co-capolosta col Sudtirol e con gli stessi biancoscudati. La decide Spagnoli, che sull'imbucata al volo di Muroni scappa ad Andelkovic e batte Vannucchi di scavetto. Gagno fa il suo respingendo la punizione di Curcio, mentre quando Saber assiste l'inzuccata di Paponi è la traversa a salvare il successo emiliano.

In coda colpaccio della Fermana che s'impone 2-0 nel derby con la Vis Pesaro, pericolosa giusto in avvio con D'Eramo. Ben più preciso Neglia, che la sblocca con un destro dalla mezzaluna. E quando il liscio di Gennari spiana la strada a Cognigni – travolto sull'uscita di Bastianello – è di nuovo Neglia a sigillare tutto col rigore da doppietta. Dall'arrivo di Cornacchini sono 7 punti in 3 gare per la Fermana, che raggiunge la Vis e il Legnago sul bordo dei playout.





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dai quali esce il Gubbio grazie al 2-1 sul campo del Mantova. Anche qui la decide una doppietta, firmata Juanito Gomez: colpo di testa su cross di Munoz prima, poi tocco sottoporta su corner di Pasquato, dopo aver vinto il rimpallo su Milillo. Il Mantova prova a riaprirla con Ganz – che scavalca l'uscitaccia di Zamarion ma non il salvataggio sulla riga di Malaccari – con la rovesciata storta di Guccione e, in avvio di ripresa, con Silvestro, ribattuto da un difensore. Poi lo spunto a sinistra di Zanandrea e il colpo di testa dell'accorcio di Saveljevs, aiutato dal palo e dal solito Zamarion. Zamarion che si riscatta alzando il tentativo dalla distanza Moreo, mentre sull'imbucata di Gerbaudo per Vano è provvidenziale l'intervento di Ferrini.

Mantova preso al 9° posto dal Matelica, che rimonta e si impone 2-1 sul Fano penultimo. Passato già al 6° col rigore di Barbuti, intercettato da Cardinali ma poi lesto nel tap in. La ribaltano i colpi di testa di Moretti, incrociata su sponda di Cason, e di De Santis, arrivato a volo d'angelo su angolo di Pizzutelli. Il Fano si vede negare un rigore nel primo tempo, quando Fracassini respinge di mano sulla linea il tiro di Brero, e nella ripresa troverebbe il pari di Barbuti, cancellato per un fuorigioco millimetrico.



I più letti della settimana: