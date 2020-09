Serie C: il nuovo giovane Ravenna cade in casa con l'esperto Sud Tirol

Magi perde la prima in casa ma i segnali sono tutt'altro che negativi. Il suo nuovo e giovane Ravenna, a tratti, ha mostrato ottime cose. Più esperto il Sud Tirol e lo si vede anche nell'azione del vantaggio: scambio Fishnaller – Casiraghi, sponda per l'accorrente Tait che scarica alle spalle di Tonti. La squadra di Stefano Vecchi sblocca con un azione da manuale. Mokulu con un pallonetto è la prima timida risposta giallorossa, sfera alta sopra la traversa. Ravenna sbilanciato e contropiede Sud Tirol contestato per un probabile fallo all'origine, Tonti esce bene e sventa tra le proteste del pubblico invitato dalla società allo stadio, circa un centinaio di persone. Odongwu, apre per Fishnaller conclusione sul secondo palo, ma per lui c'è solo la disperazione per quello che poteva essere ed invece non è stato.

Magi, spedisce in campo Sereni. Il nuovo entrato ricorderà questa domenica a prescindere, perchè un gol così non si dimentica. Dialogo con Franchini, dribbling secco su Karic e destro a giro sotto l'incrocio dei pali. Spettacolo al Benelli e goal capolavoro di Sereni. C'è coraggio adesso e voglia di vincerla, sempre Sereni per Mokulu diagonale deviato da Poluzzi. Il Sud Tirol ha giocatori capaci di fare la differenza in qualsiasi momento, uno di questi è Marco Beccaro l'ex Triestina si accentra e lascia partire un missile impossibile da disinnescare da Tonti. E' il goal che taglia le gambe ai ragazzi di Magi, il Sud Tirol nel finale colpisce anche una traversa ma sarebbe stato davvero troppo. Al Benelli di Ravenna, Sud Tirol batte Ravenna 2-1.