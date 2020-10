Serie C: Il Padova batte e aggancia in classifica il Sud Tirol. Decide una doppietta di Nicastro

Nessun ridimensionamento, solo la presa d'atto che sarà un campionato senza padrone. Ovvio che da una partita preparata nei minimi dettagli non ti aspetti un vantaggio in quella maniera, in quel modo. Greco, non sa cosa fare di un pallone solo da calciare lontano da li, Saber è molto più furbo di lui, il pressing è decisivo, poi Nicastro scarica dentro sull'uscita di Poluzzi. Reazione Sud Tirol con il solito tait dalla distanza Vannucchi si inarca per mettere in corner. Continuano gli imbarazzi difensivi di un Sud Tirol irriconoscibile, altro pallone regalato e altra occasione Padova. Saber chiama Poluzzi al blocco in due tempi. La squadra di Mandorlini capisce le difficoltà degli avversari e il raddoppio arriva alla mezz'ora esatta sempre con Nicastro che realizza uno di quei goal da attaccante di razza. Sul traversone di Curcio prende il tempo si alza e con la torsione prepotente scarica dentro. Goal bellissimo pesantissimo che significa aggancio in classifica. Allo stadio Euganeo di Padova, Padova batte Sud Tirol 2-0.