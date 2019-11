Serie C: Il Padova vince a Vicenza e si riprende la testa della classifica

Nonostante la pioggia il Menti fa registrare un grande colpo d'occhio. 1300 sono i tifosi arrivati da Padova per il big match. Dopo il classico periodo di studio è del Vicenza la prima chiamata di una certa pericolosità: sulla punizione respinta dalla difesa, Pontisso con il destro, da quella posizione il centrocampista ha abituato meglio i suoi tifosi. Gioco in mano alla squadra di Di Carlo, ma le conclusioni pericolose non sono tante: su questa di Vandeputte, Minelli non bello ma efficace.

Dagli spogliatoi esce un altro Padova, Baraye per Germano il colpo di testa lambisce il palo. Minuto 69 Mokulo entrato nella ripresa mette in difficoltà Padella, che respinge il suo cross con un braccio. Punizione dal limite battuta da Ronaldo toccano un po' tutti e la sfera si infila in rete l'ultimo tocco sembra di Soleri. E' una rete di importanza vitale, perchè il Padova vince a Vicenza quindi si porta in vantaggio in un probabile scontro diretto, si riprende la testa della classifica, e fa perdere un po' di fiducia alla squadra di Di Carlo. Al Menti di Vicenza, Padova batte Vicenza 1-0