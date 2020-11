SERIE C Serie C: il Padova vince e non prende goal e allunga in testa alla classifica Pareggio con reti tra Sambenedettese e Perugia

4 vittorie consecutive, 4 goal subiti, miglior difesa, sono trascorsi 448 minuti dall'ultimo goal incassato dalla squadra di Mandorlini che ovviamente predica calma perché siamo solo all'inizio ma gli indizi per provare la fuga ci sono tutti. Ronaldo per Nicastro sterzata giusta conclusione debole, Sibi respinge. Dalla distanza Amadio, si fa vedere anche la Virtus Vecomp. La formazione di Fresco dimostra di non aver alcun timore reverenziale: Danti su punizione Vannucchi non si fa sorprendere, poi Marcandella non riesce ad indirizzare a rete. Ripresa va in goal Rachid Arma, tutto vanificato per la posizione irregolare dell'attaccante marocchino. Esattamente all'ora di gioco l'islandese Halfredsson trova un sinistro chirurgico che batte Sibi. Il Padova la sblocca. Sotto di uno la Virtus si complica la vita quando Visentin, colpisce volontariamente Vannucchi con il pallone in mano. Nasce una mischia, sedata dall'arbitro con il cartellino rosso per il difensore della Vecomp Verona. Il goal che consegna i 3 punti definitivi arriva al termine di un azione meraviglia: Ronaldo, nome non a caso, Saber altruista, Nicastro opportunista. Partita chiusa. Allo stadio Euganeo di Padova, Padova batte Virtus Vecomp Verona 2-0.

Secondo pareggio consecutivo per Zironelli alla guida della Samb, fermata la corsa del Perugia dopo 4 vittorie consecutive. Melchiorri entra in area, Nobile in uscita sventa la minaccia. Risponde la Samb con Mawuli blocca Fulignati. Abbraccio troppo caloroso di Sgarbi sempre su Mawuli, l'arbitro non ha esitazioni e concede il calcio di rigore. Botta realizza il penalty e porta avanti la Samb. La squadra di Caserta si riprende subito: Murano, più facile segnare che sbagliare da quella posizione. Occasione sprecata dal Perugia. Partita bellissima: Angiulli dai 30 metri, incrocio dei pali. Una di qua e una di là: Dragomir per Cancelloti, cross dentro in sospensione Melchiorri e pareggio Perugia. Nella ripresa la gara si mantiene su buoni livelli, entrambe provano a superarsi ma il risultato non cambierà più. Al riviera delle Palme di Sambenedetto del Tronto, Sambenedettese – Perugia 1-1.



