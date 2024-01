Serie C, il padre di un calciatore del Cesena aggredisce un avversario

Parapiglia domenica pomeriggio alla fine della partita Cesena-Olbia di serie C, con il padre di un calciatore della squadra di casa che ha invaso il campo e ha aggredito il portiere degli avversari. E' successo allo stadio 'Dino Manuzzi'. Durante la la gara i due calciatori, Christian Shpendi e Filippo Rinaldi, erano stati protagonisti di un contrasto di gioco violento, con una ferita al sopracciglio per il primo e poi di una reazione da parte del portiere, non sanzionata dall'arbitro.

Al triplice fischio Alex Shpendi, padre di Christian e del suo gemello, anche lui in campo, dalla tribuna è corso verso Rinaldi. Ha tentato di colpirlo, ma il portiere si è difeso parando con il braccio. A quel punto alcuni dello staff e giocatori del Cesena hanno bloccato Shpendi e lo hanno portato fuori dal campo. Nelle prossime ore saranno valutate le sanzioni per il padre del calciatore e per il club. La partita è finita 1-0 per i bianconeri romagnoli.