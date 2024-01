Serie C, il padre di un calciatore del Cesena aggredisce un avversario E' successo allo stadio 'Dino Manuzzi' durante la sfida con l'Olbia

Parapiglia domenica pomeriggio alla fine della partita Cesena-Olbia di serie C, con il padre di un calciatore della squadra di casa che ha invaso il campo e ha aggredito il portiere degli avversari. E' successo allo stadio 'Dino Manuzzi'. Durante la la gara i due calciatori, Christian Shpendi e Filippo Rinaldi, erano stati protagonisti di un contrasto di gioco violento, con una ferita al sopracciglio per il primo e poi di una reazione da parte del portiere, non sanzionata dall'arbitro.

Al triplice fischio Alex Shpendi, padre di Christian e del suo gemello, anche lui in campo, dalla tribuna è corso verso Rinaldi. Ha tentato di colpirlo, ma il portiere si è difeso parando con il braccio. A quel punto alcuni dello staff e giocatori del Cesena hanno bloccato Shpendi e lo hanno portato fuori dal campo. Nelle prossime ore saranno valutate le sanzioni per il padre del calciatore e per il club. La partita è finita 1-0 per i bianconeri romagnoli.

