Serie C, il Perugia torna a vincere, 2-0 al Livorno

Il Perugia torna a vincere. Il Grifo batte il Livorno 2-0 e interrompe la striscia di sette sconfitte consecutive. La cura Giovanni Tedesco inizia nel migliore dei modi, con il primo successo in campionato. Al 27' gli ospiti ci provano con una conclusione da fuori di Antoni che finisce sul fondo. Prima della chiusura di tempo che occasione per gli ospiti. Ancora una punizione, questa volta dalla sinistra. Sulla palla messa al centro il colpo di testa di Biondi è ben indirizzata, c'è la parata di Gemello a salvare la porta.

L'ultima occasione è però del Perugia, che scappa via in contropiede e arriva alla conclusione in porta con Megalaitis che calcia sull'esterno della rete. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa errore di Giungi che favorisce Panaioli che si presenta al limite dell'area, ma calcia debolmente senza creare problemi al portiere di casa. Al 54' si sblocca la partita in favore del Perugia con Kanoute. La conclusione del numero 7 è precisa e ben indirizzata, la palla sbatte contro il palo e poi finisce contro la schiena di Seghetti prima di rotolare in fondo alla rete. Il raddoppio del Perugia al 70'.Bella azione dei padroni di casa che arrivano al tiro con Bartolomei, il portiere respinge, sulla ribattuta il pià veloce è Montevago che non può fallire il 2-0. Il Perugia potrebbe legittimare il vantaggio con il tris che non arriva di un soffio con Montevago che centra il palo da posizione ottimale.

La squadra di Tedesco mantiene il doppio vantaggio e si prende i primi tre punti pieni della stagione. Per il Livorno subito un ko dopo la vittoria con la Samb.







