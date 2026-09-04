SERIE C Serie C: il Pescara cerca riscatto contro il Ravenna, Forlì a Latina Nel girone B non ci sono già più squadre a punteggio pieno. Le romagnole vogliono restare in testa

In un girone B di Serie C dove già dopo due giornate non ci sono più squadre a punteggio pieno, la partita di cartello del terzo turno sarà Pescara – Ravenna. I romagnoli, uno degli otto club a quattro punti, sfideranno gli abruzzesi reduci dal pessimo 3-6 contro il Forlì e bisognosi di cancellare i tanti errori commessi. A proposito del Forlì, i biancorossi, attualmente capilista, andranno a Latina, dove avranno una ghiotta occasione per mettere in cascina altri punti.

Un solo scontro diretto tra le prime della classe è in programma, quello tra il Vado e la Reggiana, due squadre che hanno ritrovato la Serie C quest'anno ma per vie diverse: i liguri sfatando il tabù promozione dalla Serie D e gli emiliani retrocedendo dopo tre stagioni di B. La Vis Pesaro, partita male, avrà l'occasione per sbloccarsi ospitando l'Ostiamare, che non ha ancora conquistato punti in questa prima esperienza tra i professionisti, al pari del Gubbio, ultimo e ospite del Campobasso.

Il Perugia, coi suoi quattro punti, proverà a scardinare una delle due difese ancora imbattute del campionato, quella del Pineto, mentre il Livorno troverà l'Atalanta Under 23. Torres e Sambenedettese saranno le avversarie di Grosseto e Spezia, le ultime due squadre ancora imbattute, chiude il programma Guidonia – Pianese.

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