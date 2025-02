SERIE C Serie C: il Pescara vince 3-2 sul campo del Milan Futuro Torna alla vittoria la squadra di Silvio Baldini, per quella di Bonera terzo ko di fila.

Il Pescara torna al successo con un rocambolesche 3-2 in casa del Milan Futuro. I rossoneri sono i primi a passare in vantaggio con Camarda che sblocca la partita dopo 6 minuti. Sul gol del vantaggio ci sono tantissime proteste degli ospiti. In partenza, per un fallo non ravvisato su un giocatore del Pescara da parte di Camarda, poi sulla posizione dello stesso numero 9 considerata dagli adriatici in fuorigioco. Resta comunque il grande controllo di tacco dell'attaccante rossonero che poi è bravo a battere il portiere avversario. Il Pescara non ci sta e si propone in attacco alla ricerca del pari. Il sinistro di Dagasso viene alzato in corner dal portiere. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, la trattenuta su Bosco viene valutata da rigore. Sul dischetto si presenta Bentivegna che non sbaglia e ristabilisce la parità. Ospiti ancora pericolosi poco dopo, con la girata di Tonin che Torriani tocca in corner.

Nella ripresa rossoneri pericolosi con Bartesaghi con il portiere che devia in calcio d'angolo. Dalla bandierina parte il cross che porta al 2-1 del Milan con Coubis sul secondo palo. Il Pescara continua ad attaccare e al 70' su un'altra palla inattiva ristabilisce la parità con il capitano Brosco. Il Milan resta in dieci per il secondo giallo a Bartesaghi. Rossoneri che soffrono le palle inattive e al 87' subiscono il 3-2 con rete della vittoria di Lancini. Il Pescara ritrova i tre punti, per il Milan terzo ko di fila.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: