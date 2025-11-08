Serie C, il Pineto in rimonta vince sul campo del Bra

Il Pineto vince sul campo del Bra al termine di una bella rimonta. Allo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante il primo episodio della partita arriva dopo 29 minuti quando il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo su Borsoi da parte di Maressa. Il Bra si gioca la card del football video support. Dopo il controllo al monitor l'arbitro cambia la sua decisione. Nel finale di tempo occasione Pineto con Germinario che calcia forte, ma non trova lo specchio di porta.

Nella ripresa sono ancora gli ospiti a partire all'attacco, ma la partita la sblocca il Bra con una conclusione da dentro l'area di Lionetti. Il vantaggio dei padroni di casa dura fino al 74' quando la girata di testa di Pellegrino è imprendibile. Il Pineto crede nel colpaccio esterno e all'82' firma il sorpasso con D'Andrea. Sul cross da metà campo, la deviazione del numero 9 in area vale il 2-1 degli ospiti. Adesso è il Bra a riversarsi in attacco alla ricerca del pari che non arriva. Vince il Pineto 2-1. Tre punti che valgono il quinto risultato utile di fila.







