SERIE C Serie C, il programma della 14^: Cesena in casa con l'Ancona, Rimini in trasferta a Recanati I bianconeri giocano alle 14.30 così come la Reggiana e il Fiorenzuola mentre i biancorossi sono di scena alle 17.30 al pari dell'altra capolista Entella e del Gubbio. Alle 12 l'anticipo Carrarese-Olbia, con Filippo Fabbri tra i convocati.

E' una domenica senza Serie A, senza Serie B e che segna l'inizio dei mondiali qatarioti. La Serie C, però, non si ferma e anzi si prende la scena con la quattordicesima giornata. Tutte e 20 le squadre del Girone B impegnate, le prime a scendere in campo sono Carrarese e Olbia (con il sammarinese Fabbri tra i convocati) nell'anticipo delle 12. Qualche ora più tardi – alle 14.30, per la precisione – tocca ai pezzi grossi: il Cesena, una delle due capolista, ha la possibilità di essere almeno per un po' da solo in vetta, in caso di successo al "Manuzzi" contro l'Ancona. Partita non semplice, anche se il Cavalluccio non perde in campionato da oltre due mesi. Impegno ostico anche per il Fiorenzuola che va in casa di una delle formazioni più in forma del momento: il Pontedera imbattuto da 5 turni. Gli emiliani però hanno ricominciato a correre e non hanno intenzione di fermarsi, così come la Reggiana bloccata sull'1-1 proprio dal Pontedera nell'ultima giornata. Per i granata trasferta sarda contro la Torres mentre il Siena – che segue a quota 22 – è di scena al “Moccagatta” contro un Alessandria a caccia di punti per uscire dalle zone calde.

Alle 17.30 altri scontri interessanti, a partire da San Donato-Entella. I liguri scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Cesena e, in caso, potrebbero approfittarne. Cosa che sperano tutti gli inseguitori tra cui il Gubbio, che viene da due sconfitte consecutive, ed è chiamato alla riscossa contro la Lucchese. Poi le romagnole: l'Imolese ospita il Montevarchi mentre il Rimini di Gaburro, reduce dalla maratona di Coppa contro il Vicenza, vuol tornare ad un successo che manca da 5 turni, in trasferta contro la Recanatese. Chiude il programma della 14^ il derby marchigiano tra Vis Pesaro e Fermana.

