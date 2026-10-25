Serie C: il Ravenna firma il poker in casa della Vis Pesaro

Non porta bene il debutto in panchina di Aglietti alla Vis Pesaro, che in casa perde contro il Ravenna 4-0. Per i marchigiani è l'ottava sconfitta in dieci gare giocate. Ravenna che torna al successo dopo il ko contro lo Spezia. Avvio di marca ospite con i giallorossi a provarci da subito. Il vantaggio il Ravenna lo trova dopo 8 minuti con Lonardi che devia in porta il tiro di Vinicius. La partita è in discesa per la squadra di Andrea Mandorlini. Ancora di più quando due minuti dopo il vantaggio Maggio firma il raddoppio con un bel tiro a giro che vale il 2-0 e un punteggio rassicurante in ottica dei restanti minuti. Il Ravenna continua ad attaccare alla ricerca del tris, che arriva ancora con Maggio al 28' con un colpo di testa, sul quale si chiede anche la revisione che conferma la posizione regolare del calciatore romagnolo. La Vis Pesaro è davvero poca cosa. Il tiro di Di Paola è sul fondo. Nella ripresa il Ravenna è in controllo della gara che chiude con il poker al 70' di Tenkorang che deve solo appoggiare in fondo alla rete il pallone servito da Maggio. Finisce qui, il Ravenna torna alla vittoria, per la Vis Pesaro un altro ko in una stagione molto complicata che Aglietti dovrà provare a cambiare dalle prossime partite, non era certo la sfida contro il Ravenna la partita più semplice per iniziare la risalita, ma qualche cosa in più la Vis di suo ci dovrà mettere per forza.







