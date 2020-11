Serie C: il Ravenna sceglie Colucci. Il Perugia annuncia l'anticipo di orario del derby con il Gubbio. Spagnoli si scaglia contro il comune di Imola

Ha diretto l'allenamento di oggi pomeriggio a Glorie il nuovo tecnico giallorosso Leonardo Colucci. L'ex tecnico di reggiana, Pordenone e Vis Pesaro ha accettato di firmare fino al termine di questa stagione. Colucci prende il posto di Giuseppe Magi esonerato senza nemmeno essere in panchina in quanto squalificato nel derby con il Cesena.





Al tecnico ex Gubbio non sono bastati 9 punti in 11 giornate per salvare la panchina. Le 3 sconfitte consecutive, compresa quella di domenica nel derby con il Cesena, gli sono costate care. Colucci debutterà al Benelli domenica con la Sambenedettese ore 17.30. Si respira aria meno pesante a Gubbio, dove Torrente, a giudizio del DS Stefano Giammarioli non è mai stato in discussione. La squadra sta ritrovando punti, gioco e uomini a cominciare dall'importantissimo rientro di Juanito Gomez dopo l'odissea Covid che lo ha tenuto fuori quasi un mese. Incredibile quello che è accaduto ad Imola domenica. Dopo aver giocato per quasi 2 mesi lontano da casa, l'Imolese ritrova il Galli ristrutturato e accade che l'impianto di illuminazione si inceppa proprio nel giorno dell'inaugurazione. In diretta a Cpiace lo sfogo del Presidente dell'Imolese Lorenzo Spagnoli