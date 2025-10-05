SERIE C Serie C: il Ravenna vince 4-2 sul campo della Juventus NG Sesta vittoria di fila per i giallorossi che continua a sorprendere in campionato. Motti firma una doppietta.

Sesta vittoria consecutiva per il Ravenna. Successo che vale il primato in classifica e un campionato di serie C da grande protagonista. I romagnoli vincono in casa della Juventus NG per 4-2. Il vantaggio, il Ravenna, lo raggiunge al 40' minuto. Luciani è spalle alla porta e tocca per Spini, la conclusione del giocatore giallorosso non è pulita ma efficace, tanto da battere il portiere bianconero. Nella ripresa arriva il pareggio della Juventus. Amaradio ci prova una prima volta, la conclusione è ribattuta, con il secondo tentativo non sbaglia e firma l'1-1. Il Ravenna torna in vantaggio al 63', quando gli ospiti riconquistano il pallone sulla trequarti per poi innescare la ripartenza che porta Spini a servire Luciani, che di piatto non può sbagliare. Due minuti più tardi l'allungo del Ravenna con una conclusine dalla distanza di Motti. Il neo entrato ci impiega poco più di due minuti per entrare nell'elenco dei marcatori con un macino che sorprende il portiere bianconero. La Juventus prova a portare qualche attacco dalle parti della porta romagnola ma non è efficace, almeno fino all'81' quando Pugno segna la rete che accorcia con un colpo di testa. La Juve si riversa in avanti alla ricerca del gol del pari che sembra arrivare al minuto 89 con un altro colpo di testa di Turicchia. Salva tutto Anacoura. Sul cambio fronte, in pieno recupero, il definitivo 4-2 del Ravenna su calcio di rigore assegnato per il fallo di Brugarello su Zagrè e concesso dopo il controllo al var. Sul dischetto si presenta Motti che firma il 4-2 finale. Vola il Ravenna in testa al campionato.

