Serie C, il Rimini ad Ascoli per la prima di Ledesma

Anticipazione Serie C

7 punti in tre turni per un Rimini che, trovata la quadra e uscito dai playout, vuole proseguire la marcia. Lo aspetta una trasferta difficile da decifrare, in casa di un Ascoli che ha i suoi stessi punti – meno di quelli sperati al via – e che dopo il pari di Carpi ha cambiato allenatore. Fuori Carrera e dentro l'ex centrocampista della Lazio Cristian Ledesma, promosso dalla Primavera e alla prima da tecnico tra i pro.

Chi vince si tiene in scia dei piani alti, dove per ora comanda un Pescara lanciato e reduce dai tre punti nello scontro diretto a Chiavari. Turno sulla carta agevole, all'Adriatico arriva un Carpi con un solo successo a referto. Il Delfino giocherà lunedì, dopo tutte le sue principali inseguitrici. Classifica alla mano, l'incontro di cartello della 7ª è Ternana-Arezzo, seconda e terza a -1 e -2: entrambe in forma, con tre vittorie in fila a referto, entrambe con in programma una domenica sera in vetta.

Potrebbe salirci già stasera invece la Torres, appaiata agli aretini, unica ancora imbattuta insieme alla capolista e tornata a vincere dopo due pari, anche grazie al gol di Nanni. I sardi aprono il turno in casa del Gubbio, partito bene ma in brusca frenata, con una striscia aperta di tre X e un ko.

Cerca rilancio pure l'Entella, staccato dal Pescara grazie allo scontro diretto e capace di appena due punti in tre giornate: i liguri vanno dalla Spal, che ha tolto il segno – con 6 punti filati ma nell'ultima è stata battuta, e superata, dal Milan Futuro. Trovata la prima vittoria in campionato della loro giovane storia, i rossoneri sono ancora nei playout: li attende la Lucchese che da 4 partite alterna pari e vittorie.

Sempre in tema di zona rossa c'è lo scontro diretto Pianese-Sestri Levante, il Perugia va dalla Vis Pesaro e Pontedera-Campobasso è sfida per mantenere lontani i guai. E poi c'è il disastrato Legnago, 0 punti, 2 gol fatti e 18 subiti (di cui 8 nell'ultima a Terni), che attende l'altalenante Pineto. Anche i veneti hanno appena cambiato allenatore, una staffetta tra ex difensori di Serie A tra Gastaldello e Contini.