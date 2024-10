Serie C: il Rimini apre l'8° turno con la Spal, Ascoli-Pescara il piatto forte

L'8° turno del Girone B s'adagia su 4 giorni e si apre stasera alle 20:30 al Neri, dove il lanciatissimo Rimini punta a proseguire la sua ascesa. Tre vittorie in fila, 10 punti in 4 giornate e 6° posto in solitaria per i biancorossi, ora attesi dal derby con una Spal in difficoltà, penultima e che, dopo successi, è incappata in due ko.

Ma il piatto forte della giornata arriva domenica sera, col Pescara capolista e imbattuto va dall'b, impantanato a metà classifica da un punto in tre gare. Sfida calda già di suo e resa curiosa dal precedente “acceso” tra i due tecnici, ambedue ex Serie A. Dopo il turno “ponte” con Ledesma – tornato in Primavera – il Picchio ha ingaggiato Domenico Di Carlo, che ironia della sorte esordirà contro quel Silvio Baldini che, in un Parma-Catania di 17 anni fa, gli rifilò un calcio nel sedere al termine di un duro scontro verbale.

Pescara in difesa del primato sulle tre inseguitrici principali, tutte racchiuse in tre punti e tutte impegnate in casa. Nel posticipo del lunedì, la Ternana cerca il 5° successo consecutivo contro un Campobasso in salute, salito a ridosso dei piani alti con un bis di vittorie. La Torres di Nicola Nanni, unica altra imbattuta oltre alla capolista, ha a sua volta un turno non facile con l'Arezzo, che sta a -5 dalla vetta e, prima di cedere in casa alla Ternana, veniva da 9 punti filati. E poi c'è l'Entella, tornata a vincere dopo due pari e un ko e impegnata col fanalino di coda Legnago, che con l'arrivo in panca di Contini ha trovato i primi tre punti del suo campionato.

Sabato, Milan Futuro-Pianese si affrontano per lasciare i playout, Carpi-Pontedera è incrocio tra squadre in difficoltà che mirano a star lontane dai guai e la Vis Pesaro, anch'essa in frenata, va da un Sestri Levante che viceversa è in ripresa. Domenica infine Pineto e Gubbio mirano a superare le rispettive crisi, mentre il Perugia, a sua volta in difficoltà, ospita una Lucchese che pareggia molto, perde mai e dunque sta in alto.