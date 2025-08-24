Serie C: Il Rimini cade a testa alta contro il Gubbio

Clima surreale a Rimini, spalti deserti e contestazione pesantissima della Curva Est, fuori dal Neri, contro la nuova società, presente allo Stadio.

Appeso un solo striscione con il consueto slogan “Rispetto per Rimini”.

In panchina non c'è Braglia ma il suo vice Dicuonzo. Piero Braglia, va sottolineato, non è squalificato ma continua a non accomodarsi in panchina. Era già accaduto in Coppa Italia, all'Adriatico con il Pescara. Resta un mistero il motivo per il quale l'ex tecnico del Campobasso continua a seguire la squadra dalla tribuna.

Sul campo, i biancorossi mostrano mordente e senso di appartenenza. Dopo diversi tentativi velleitari, arriva in chiusura di primo tempo, la grande occasione con la stoccata di Fiorini, straordinario il riflesso di Bagnolini che la manda sul palo. Rimini vicinissimo al gol. Sul ribaltamento di fronte: Saber lancia Tommasini oltre le linee, ma Lepri rientra e di spallata affronta l'attaccante all'ingresso dell'area. Proteste per presunto fallo da ultimo uomo, ma per l'arbitro non c'è nulla. Di Carlo non è convinto ed effettua la chiamata dell'FVS. Dopo il consulto, il Direttore di Gara conferma la sua decisione e Di Carlo perde una Card. Rischia l'autogol Di Bitonto quando tocca di testa su corner e manda la sfera di poco sopra la traversa. Il Gubbio passa a sorpresa a minuto 52 quando Tentardini affonda a sinistra, mette in mezzo, Gagliano bene su Tommassini sulla prima, ma non può nulla sulla seconda. Rossoblu in vantaggio. Nel finale assalto Rimini con diversi tentativi, c'è anche una chiamata al Football Video Support, per un presunto fallo, ma l'arbitro, anche in questo caso, conferma la prima decisione.

Il Rimini esce dal Neri a testa altissima dando tutto quello che ha ma il risultato non cambierà più. Al Romeo Neri di Rimini, Gubbio batte Rimini 1-0







