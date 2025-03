Serie C, il Rimini da trasferta non sbaglia, 3-1 al Legnago

Il Rimini torna a vincere e lo fa sul campo del Legnago fanalino di coda del campionato di serie C. La squadra di Buscè centra la vittoria numero 11 in campionato e conferma il trend positivo delle gare in trasferta con il terzo successo lontano dal Neri nelle ultime tre partite giocate. La gara si sblocca dopo 28 minuti grazie all'autorete di Noce, il giocatore di casa devia in fondo alla propria rete il cross dalla sinistra di Longobardi. Partita in discesa per i romagnoli.

Nella ripresa il Rimini riparte subito all'attacco chiamando in causa il portiere del Legnago, attento sulla conclusione. La replica del Legnago è nel colpo di tsta di Franzolini, che non riesce ad angolare abbastanza per superare il portiere Vitali. È un buon momento per il Legnago, che al 65' raggiunge il pareggio con Franzolini, abile ad anticipare tutti sul cross dalla sinistra e firmare il pareggio di testa. Il Legnago si fa pericoloso e al 72' sfiora il vantaggio. Palla da calcio d''angolo e sfera deviata da Franzolini, grande risposta di Vitali. Sul cambio fronte il nuovo vantaggio del Rimini con Parigi. L'attaccante romagnolo sfrutta un cross dalla sinistra e di prima intenzione supera il portiere del Legnago. Il Rimini prova a legittimare il vantaggio all'84, questa volta con Cioffi che dal limite chiama Perucchini in causa. Cioffi non sbaglia il secondo appuntamento e nel recupero firma il definitivo 3-1 che rende più tranquillo il finale di gara tra Legnago e Rimini.