Unica differenza è che i biancorossi di Buscè dopo ben quattro zero a zero, con il Perugia chiudono sull'1-1. Succede tutto nel primo tempo. Al vantaggio del Rimini con Fiorini risponde Cisco per gli umbri. Ricordiamo che in settimana erano stati comminati due punti di penalizzazione al Rimini per violazioni amministrative. In classifica il Rimini occupa la nona posizione e il Perugia la dodicesima. Al Romeno Neri di Rimini, Rimini – Perugia 1-1.