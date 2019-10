Serie C: il Rimini perde in casa lo scontro diretto salvezza con la Fermana

Il Rimini perde in casa lo scontro diretto salvezza con la Fermana. Dopo 3 pareggi consecutivi cade al Romeo Neri il Rimini con una diretta concorrente per la salvezza come la Fermana. Ancora una volta la squadra di Cioffi è costretta a restare in 10 uomini: espulso poco dopo la mezz'ora del primo tempo Cigliano. In questo caso il Rimini non riesce mantenere l'equilibrio nonostante l'inferiorità perchè la Fermana realizza dopo 4 minuti della ripresa il goal che vale i 3 punti con Cognigni. Prima vittoria sulla panchina della Fermana per Mauro Antonioli. Per il Rimini si tratta della quinta sconfitta in campionato. Per il sesto turno consecutivo, sette in totale, il Rimini chiude con almeno un'espulsione.