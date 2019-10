Serie C : Il Rimini prende un punto a Fano. Scotti para un calcio di rigore

Il Rimini va a prendersi un punto a Fano, finisce 0 a 0 lo scontro diretto per la salvezza. Parte meglio la squadra di Cioffi. Su palla inattiva, Ferrani di testa impegna Viscovo. Baldini in area cerca il pallone in mezzo ma trova la mano di Nava. Secondo il direttore di gara ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore. Distanza ravvicinata, ma per le nuove regole è rigore. Barbuti dagli undici metri, Francesco Scotti è un felino:si tuffa sulla sua sinistra e vince il duello. Meglio il Rimini sul piano del gioco nei primi 45, ma le tante conclusioni da lontano non portano all'obiettivo. Pericolosissimo Carpani su azione susseguente al calcio d'angolo: Scotti vede la sfera con la coda dell'occhio uscire di pochissimo.

Il Rimini si complica la vita e non poco quando Zamparo, immagini non chiarissime, probabilmente allarga il gomito sull'avversario. L'arbitro non ha esitazione ed estrae il rosso diretto. Al 57° Rimini in 10. Il Fano preme, Parlati dalla distanza, parte alta della traversa. E' sempre il numero 18 Parlati il più pericoloso, destro collo pieno. Sfera alta di un soffio sopra la traversa. Ancoa e sempre Parlati, servito in area, destro al volo Scotti in angolo. Per come si era messa, rigore parato da Scotti, e l'espulsione di Zamparo con oltre 40 minuti da giocare , va molto bene il pareggio al Rimini. Al Mancini di Fano, Fano – Rimini 0-0