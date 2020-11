SERIE C Serie C: Imolese adesso c'è preoccupazione. Passa l'Arezzo al Galli e la squadra non segna da 510' Nell'anticipo della 13° l'Arezzo espugna il Galli di Imola con i goal di Belloni e Cutolo

La prima notizia e che al Galli funziona tutto e l'Imolese torna ufficialmente a giocare nel suo stadio dopo l'esilio al Gavagnin Nocini di Verona e dopo la debacle della torre di illuminazione prima dell'incontro con il Sud Tirol costata l0 o-3 a tavolino. Toscani più propositivi fin dall'inizio. Break di Di Paolantonio, palla per Cutolo che affronta Carini e libera il piatto sinistro da posizione defilata. Palla fuori di poco alla destra di Siano.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Risposta rossoblu punizione messa fuori dalla difesa amaranto, Lombardi prova il sinistro di prima intenzione e la palla centra la parte alta della traversa. L'Imolese troppo molle soprattutto in difesa, Errore in disimpegno di Rondanini, la palla finisce sul petto di Belloni, che stoppa e di controbalzo la piazza nel 'sette' sul palo opposto. La squadra di Cevoli reagisce ad inizio ripresa. Centro di Tonetto, Stanco calcia di prima intenzione trovando la pronta risposta di Sala. Spingono i rossoblu alla ricerca del pareggio: Torrasi cade in area di rigore, la palla perviene a Polidori che non riesce a trovare lo spazio per la conclusione vincente.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



L'Imolese esercita pressione ma sbaglia troppo, l'Arezzo alla prima sortita della ripresa mette il punto esclamativo. Pesenti scende a sinistra, cross basso per Cutolo, che ha tutto il tempo di controllare la sfera e calciare con il sinistro nell'angolino. E' il goal del definitivo K.O. Allo Stadio Galli di Imola, Arezzo batte Imolese 2-0



I più letti della settimana: