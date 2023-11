SERIE C Serie C: impegni casalinghi per le prime 3

Il campionato ritorna e affida alla tredicesima giornata un tema dominante. Come reagiranno Torres e Perugia alla prima sconfitta? I sardi ospitano al Vanni Sanna l'ondivaga Ancona capace di imprese impensabili e repentine scivolate, i ragazzi di Baldini invece affidano al derby con il Gubbio propositi di immediata riscossa. In mezzo c'è il Cesena, cui il calendario offre la Vis Pesaro al Manuzzi, ma cui il giudice ha tolto il bomber Corazza. I romagnoli hanno la striscia aperta più lunga, la sola sconfitta risale alla prima di campionato ad Olbia, e poi il cambio di passo. L'idea di una serata apparecchiata per accorciare ancora sulla vetta è piuttosto nitida.

Impegno serale anche per il Rimini che affida alla trasferta di Pescara il salto di qualità. Le due vittorie consecutive, tre considerando quella di Coppa, hanno restituito al campionato una squadra compatta, solida, in grado di migliorare una classifica che ancora non lascia tranquilli. Per contro il Pescara ne ha perse 3 a fila e adesso riprendere a fare punti per quelli di Zeman è diventato urgente. In coda lo scontro diretto Sestri Levante-Fermana promette dolori a chi lo perde, mentre Spal-Pontedera con la spia dell'emergenza accesa obbliga gli emiliani a vincere. Lo pensa anche la Carrarese in casa della Next Gen, insomma un'altra giornata da non perdere.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: