Serie C in campo per l'infrasettimanale: Cesena a Recanati, Rimini ad Alessandria

Non c'è un attimo di sosta per la Serie C, già in campo per il turno infrasettimanale. E continua il duello a distanza tra le prime due della classe, Reggiana e Cesena. Da una parte i granata di Aimo Diana sono attesi dal derby emiliano contro il Fiorenzuola. Si gioca al “Città del Tricolore” alle ore 21: Regia con i favori del pronostico e a caccia della settima vittoria consecutiva, dall'altra parte c'è un Fiorenzuola reduce da 5 sconfitte nelle ultime 6. Un'occasione ghiotta per proseguire la striscia di risultati utili. 7 punti più indietro c'è il Cesena di Mimmo Toscano che, dopo il tris di Pontedera, è chiamato ad un'altra sfida lontano dal “Manuzzi” contro la Recanatese. Una partita da non sbagliare per il Cavalluccio anche se i giallorossi sono imbattuti da 5 partite. Interessante, in fascia serale, anche il derby toscano tra Siena e Pontedera e quella tra l'Olbia dei “sammarinesi” Fabbri e Nanni e la lanciatissima Fermana di Stefano Protti. Alle 21 si giocano anche Lucchese-San Donato e Vis Pesaro-Torres.

25° turno che inizierà alle 14.30 con due partite: al “Galli” c'è Imolese-Entella. I romagnoli, tornati al successo dopo 3 mesi ed ora non più ultimi, sono chiamati alla conferma anche se di fronte si troveranno una delle squadre più attrezzate del campionato che però vive di momenti discontinui. Non sarà facile per i rossoblu di Anastasi, così come non lo sarà per il fanalino di coda Montevarchi contro un'Ancona chiamata al riscatto. Alle 18.30 gli ultimi due match: il Rimini non vince da 5 partite, impegno fuori casa contro l'Alessandria, ora fuori dalla zona play-out e pronta a rilanciarsi dopo un inizio da incubo. Successo che manca da 5 partite anche per il Gubbio, tornato a muovere la classifica con lo 0-0 di sabato scorso contro l'Entella. I ragazzi di Braglia saranno di scena al “Barbetti” contro la Carrarese, reduce da 4 ko consecutivi.