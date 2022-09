Serie C in campo per la 3^: Cesena in casa con la Torres, il Rimini dalla capolista Entella

Dal derby romagnolo ne è uscito bene il Cesena, meno bene il Rimini. C'è poco, però, da festeggiare o rammaricarsi perché nel pomeriggio si torna già in campo per la terza giornata, da giocarsi interamente in turno infrasettimanale. Impegni all'opposto per bianconeri e biancorossi: i ragazzi di Toscano sono di scena al “Manuzzi” contro il fanalino di coda Torres. I sardi sono – assieme all'Alessandria – l'unica squadra ancora a 0 punti dopo due giornate. Al Cavalluccio mancherà proprio il tecnico in panchina – espulso nel derby – e Coccolo, squalificato. Out per infortunio, invece, Minelli, Albertini e Cristian Shpendi. Al contrario, dicevamo, il Rimini di Gaburro è atteso dall'incrocio ostico e pericoloso con la Virtus Entella, unica formazione a punteggio pieno con la sorpresa Carrarese. Per i biancorossi non è sicuramente l'impegno più semplice per sbloccare la casella delle vittorie, ma mai dire mai.

La terza romagnola del Girone B gioca in casa: l'Imolese attende il Siena di Pagliuca, reduce dal successo di prestigio contro la Reggiana. I rossoblu vogliono fare del “Galli” il proprio fortino su cui costruire la salvezza, soprattutto dopo la vittoria contro l'Alessandria all'esordio. Il 3-1 in trasferta con la Lucchese non deve scalfire le certezze degli uomini di Antonioli. Tutte le partite si giocano alle ore 18: occhio anche a San Donato-Carrarese, Reggiana-Montevarchi e Olbia-Vis Pesaro con i sammarinesi Fabbri e Nanni in rosa. L'unica eccezione del terzo turno è il posticipo tra Lucchese e Pontedera, in campo alle 21 al “Porta Elisa”.