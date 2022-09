SERIE C Serie C in campo per la 3^: Cesena in casa con la Torres, il Rimini dalla capolista Entella Alle 18 parte il turno infrasettimanale di Serie C. Il Cesena gioca contro il fanalino Torres, il Rimini va in casa della capolista Entella. Impegno casalingo per l'Imolese contro il Siena.

Dal derby romagnolo ne è uscito bene il Cesena, meno bene il Rimini. C'è poco, però, da festeggiare o rammaricarsi perché nel pomeriggio si torna già in campo per la terza giornata, da giocarsi interamente in turno infrasettimanale. Impegni all'opposto per bianconeri e biancorossi: i ragazzi di Toscano sono di scena al “Manuzzi” contro il fanalino di coda Torres. I sardi sono – assieme all'Alessandria – l'unica squadra ancora a 0 punti dopo due giornate. Al Cavalluccio mancherà proprio il tecnico in panchina – espulso nel derby – e Coccolo, squalificato. Out per infortunio, invece, Minelli, Albertini e Cristian Shpendi. Al contrario, dicevamo, il Rimini di Gaburro è atteso dall'incrocio ostico e pericoloso con la Virtus Entella, unica formazione a punteggio pieno con la sorpresa Carrarese. Per i biancorossi non è sicuramente l'impegno più semplice per sbloccare la casella delle vittorie, ma mai dire mai.

La terza romagnola del Girone B gioca in casa: l'Imolese attende il Siena di Pagliuca, reduce dal successo di prestigio contro la Reggiana. I rossoblu vogliono fare del “Galli” il proprio fortino su cui costruire la salvezza, soprattutto dopo la vittoria contro l'Alessandria all'esordio. Il 3-1 in trasferta con la Lucchese non deve scalfire le certezze degli uomini di Antonioli. Tutte le partite si giocano alle ore 18: occhio anche a San Donato-Carrarese, Reggiana-Montevarchi e Olbia-Vis Pesaro con i sammarinesi Fabbri e Nanni in rosa. L'unica eccezione del terzo turno è il posticipo tra Lucchese e Pontedera, in campo alle 21 al “Porta Elisa”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: