Serie C in campo spiccano Siena-Rimini e Reggiana-Cesena Turno infrasettimanale in serie C, apre il programma alle 14:30 Imolese – Carrarese.

La serie C torna in campo, programma spalmato nel pomeriggio fino alla serata. Si parte alle 14:30 con Imolese – Carrarese. Rossoblu alla ricerca di punti dopo il ko nel derby contro il Cesena contro una Carrarese tornata alla vittoria dopo tre ko di fila. La capolista Fiorenzuola apre il programma delle 18:00. La formazione piacentina ha vinto le ultime cinque partite e punta alla sesta vittoria contro un Gubbio che non vince da due turni. Con Fiorenzuola – Gubbio anche Montevarchi - Entella, Pontedera - Recanatese e Vis Pesaro-Lucchese.

Alle 20:30 il Rimini sarà impegnato sul campo del Siena. Biancorossi terzi in classifica a due punti dalla coppia di testa che vogliono continuare l'ottimo momento puntando alla quarta vittoria di fila. La sfida contro il Siena mette in palio il terzo posto e forse qualcosa in più vista la classifica corta. Una vittoria dei biancorossi potrebbe lanciare i romagnoli verso la vetta della classifica, alla luce anche della sfida delle 21 tra l'altra capolista, la Reggiana, e il Cesena. Bianconeri rinfrancati dal netto successo contro l'Imolese e in serie utile da quattro partite. Una sfida verità per il Cesena per capire quale può essere il campionato dei bianconeri sul campo della Reggiana. In serata anche le sfide Olbia-Ancona, Fermana-San Donato, Alessandria-Torres.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: