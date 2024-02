ARBITRI Serie C: in Cesena - Pineto l'esordio della Referee-Cam Nella partita di domenica tra la capolista e gli abruzzesi sarà possibile seguire la partita dal punto di vista dell'arbitro.

Serie C: in Cesena - Pineto l'esordio della Referee-Cam.

Svolta epocale per il calcio con l'esordio della Referee-Cam. La telecamera dell'arbitro farà il suo debutto domenica nella sfida di serie C tra il Cesena capolista e il Pineto. Per la prima volta in una Lega calcistica europea, l’arbitro Claudio Allegretta della sezione di Molfetta indosserà la telecamera che fornirà immagini live esclusive. La Referee-Cam sarà poi protagonista in una partita di ogni turno playoff.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: