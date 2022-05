PLAY OFF Serie C: Juventus U23 e Triestina ai play off nazionali per il girone A I bianconeri vincono sul campo della Pro Vercelli, la Triestina superano 2-1 la Pro Patria

La Juventus U23 ribalta il fattore campo e vincendo di misura sul campo della Pro Vercelli si guadagno l'accesso ai play off nazionali. Allo stadio Silvio Piola, la squadra di Lamberto Zauli ha la prima occasione al 16'. Palla dentro di Zuelli per Da Graca, chiuso in angolo da Rizzo. Sugli sviluppi del corner botta da fuori di Anzolin, Rizzo blocca. Dalla parte opposta paratona di Israel sul colpo di testa ravvicinato di Auriletto. Il buon momento dei padroni di casa continua, ma sbatte anche contro il palo sul tiro a incrociare di Comi.

Nella ripresa il gol della Juventus con Compagnon che mette la palla all'incrocio dei pali, 4 minuti dopo il suo ingresso in campo. Gol veramente bello per il giocatore bianconero. La Pro Vercelli si riversa all'attacco per il pareggio che varrebbe il passaggio del turno, la Juve potrebbe chiuderla con Da Graca che in contropiede si ritrova davanti a Rizzo, ma spara contro la traversa. Nell'assalto la Juventus U23 resiste e vince 1-0. Successo che vale il passaggio del turno.

Passa il turno la Triestina che batte la Pro Patria 2-1. Padroni di casa vicino al vantaggio già al 13' sul tiro di Lopez, Caprile devia e la traversa salva gli ospiti. Al 37' il direttore di gara concede il rigore pe il fallo di Pierozzi su Procaccio. Sul dischetto Gomez, che non sbaglia e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Nella ripresa ancora Gomez per il gol della tranquillità al 57', con appoggio in fondo alla rete comodo comodo. Nel finale di partita il gol di Pesenti dimezza lo svantaggio e lascia qualche speranza alla Pro Patria che deve però segnare due reti, che non arrivano. Vince la Triestina vince 2-1 e va avanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: