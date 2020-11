SERIE C Serie C: l'11° si spalma su tre giorni. C'è il derby Cesena – Ravenna Campionato senza padrone 10 squadre in sei punti

Non si è ancora spento l'eco della decima che è già tempo di pensare alla giornata numero 11 che si snoderà su tre giorni. Si comincia sabato sera alle 20.45 con Sambenedettese – Vis Pesaro. Non è certo un bel momento per i biancorossi di Daniele Di Donato, due sconfitte consecutive per il nuovo tecnico della Vis e domani al Riviera delle Palme altro match molto delicato contro una Samb riposata. Mercoledi la formazione di Zironelli non ha giocato ad Arezzo partita rinviata per covid, Arezzo che non scenderà in campo nemmeno con la Fermana partita rinviata per lo stesso motivo. I toscani di Camplone devono recuperare 3 partite. Domenica alle 15, tre incontri: Fano – Legnago, Carpi – Perugia e Gubbio – Virtus Vecomp Verona.

Alle 17.30 occhi puntati sul Manuzzi di Cesena dove si gioca il derby Cesena – Ravenna. I bianconeri sono letteralmente trascinati da Mattia Bortolussi:8 goal in 10 giornate. Con il Ravenna ancora out Caturano e Satalino non saranno a disposizione di Viali nemmeno Nicola Nanni convocato dalla nazionale sammarinese in vista dell'incontro di Nations League con Gibilterra, qualche problema anche per Michele Collocolo qualche linea di febbre non legata al Covid potrebbe anche recuperare per domenica. Ravenna senza il tecnico Giuseppe Magi espulso contro il Gubbio, in panchina sarà sostituito da Fabio Buscaroli. Le altre delle 17.30 sono FeralpiSalò – Triestina, Imolese – Sud Tirol e Padova – Matelica con la squadra di Mandorlini che dovrà dimostrare di essersi ripresa dai tre “schiaffi” ricevuti dal Perugia mercoledi. L'undicesima si chiuderà lunedi sera con Mantova – Modena in programma alle ore 21 esattamente come la trasmissione di approfondimento sulla serie C Girone B di San Marino RTV “Cpiace” in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.



