Serie C : l'Arezzo cade in casa, il Ravenna non ne approfitta. L'Ascoli sale al secondo posto

L'Arezzo ancora non lo chiude e lascia speranze alla concorrenza, anche se la verità è che nemmeno le dirette avversarie corrono. Ma andiamo con ordine: Ferrante porta in vantaggio la Ternana al Città di Arezzo. Amaranto che la riprendono con Cianci. Il solito implacabile lituano Edgaras Dubickas stende i padroni di casa e la Ternana sale al quarto posto. Allo Stadio Città di Arezzo, Ternana batte Arezzo 2-1.

Al secondo posto non c'è più il Ravenna, ma l'Ascoli. I bianconeri centrano la quarta vittoria consecutiva e non demordono. Questi sono tre punti d'oro nel derby molto sentito con la Sambenedettese. Sembrava procedere tutto verso il pareggio senza reti, ed invece il doppio giallo a Dalmazi cambia gli equilibri. Samb in dieci e l'Ascoli passa al Riviera delle Palme con Simone Corazza al minuto 89. A San Benedetto del Tronto, Ascoli batte Sambenedettese 1-0.

Male il Ravenna che non va oltre allo 0-0 con la Pianese. E' un passo falso che costa ai giallorossi la seconda piazza in classifica. Al Benelli di Ravenna, Ravenna – Pianese 0-0.

Continua l'ottimo campionato della Juventus Under 23. La vittoria dei bianconeri è arrivata in trasferta sul campo del Pontedera ormai destinato alla Serie D. Il gol da tre punti lo realizza Deme. A Pontedera, Juventus batte Pontedera 1-0.

Cade il Forlì in Abruzzo all'ultimo respiro. La squadra di Miramari era stata capace di una grande rimonta .Pineto in vantaggio con Baggi, e il raddoppio è di Schirone ad inizio ripresa. Pineto che sembrava aver già preso margine sufficiente ed invece Franzolini ormai a segno continuamente e il rigore di Trombetta permettono ai biancorossi di tornare in partita. Al minuto 94 Nebuloso, per il Forlì in tutti i sensi, premia lo sforzo finale del Pineto. A Pineto Abruzzo, Pineto batte Forlì 3-2.

Sta risalendo il Gubbio. I rossoblu sono noni e stabilmente nei play off. Varone nel primo tempo e Hraiech nel secondo stendono il Carpi di Stefano Cassani. Nel finale il gol dell'ex difensore del Victor San Marino Lorenzo Lombardi vale solo per le statistiche. A Gubbio, Gubbio batte Carpi 2-1.

Stesso risultato in Torres – Guidonia, con i sardi che finisse il campionato oggi sarebbero salvi. Sorrentino poco dopo la mezz'ora timbra per la Torres. Cristini del Guidonia rimedia un rosso diretto e lascia in dieci la sua squadra. In superiorità numerica la Torres raddoppia con Mastinu. Nel finale Stefano Esempio su rigore rende solo meno amara la sconfitta. A Sassari, Torres batte Guidonia 2-1.

Blitz del Perugia capace di andare a vincere a Livorno. Montevago e Bacchin tutto nella ripresa per i grifoni. Dionisi su rigore per il Livorno non basta. A Livorno, Perugia batte Livorno 2-1.

Ancora un 2-1 scaturito al Benelli tra Vis Pesaro e Bra a chiudere la carrellata. Anche qui decisivo un rosso nel recupero del primo tempo per Lionetti del Bra. Nonostante la superiorità non è stato affatto facile per la Vis, in vantaggio con Machin e ripresa da Fiordaliso all'88ettesimo. Nicastro con guizzo al 90+4 decide l'incontro. Al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro batte Bra 2-1.

Domenica e lunedì la 31esima con lo scontro diretto Ascoli – Ravenna.









