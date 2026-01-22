SERIE C GIRONE B 2025- 2026 Serie C : l'Arezzo con il +7 ospita una Juventus in grande forma 23esima giornata che si gioca tra sabato e domenica

Tra domani e domenica la 23° di Serie C Girone B dove l'Arezzo con il + 7 in classifica è già in fuga. I toscani affrontano a pranzo una delle squadre più in forma del campionato, la Juventus Next Gen sesta in classifica ma che viene da otto risultati utili consecutivi. Ostacolo difficile e impegnativo per un Arezzo capace di fare il vuoto. Il Ravenna, in campo domani alle 17.30, non può far altro che provare a mettere pressione riportandosi almeno per una notte a -4, vincendo in casa con il Guidonia. I giallorossi stanno attraversando un momento molto complicato con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro e hanno estremo bisogno di riprendere il cammino se non altro per consolidare il secondo posto.

Andando con ordine domani si giocano: Carpi – Ternana, Torres – Bra, come detto Ravenna – Guidonia e Sambenedettese – Pianese. Domenica il match clou all'ora di pranzo Arezzo – Juventus Next Gen, alle 14.30 Ascoli – Perugia. Alle 17.30 Gubbio – Forlì, Livorno – Vis Pesaro e Pineto – Campobasso.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: