Serie C: l'Arezzo riparte ma arriva un'altra sconfitta. Il Mantova vince il recupero

Incredulo Guccione quando sul cross di Felippe Martello va a staccare alla Mark Hateley, la parata di Andrea Sala è qualcosa di incredibile. Un volo verso la sfera tolta dalla porta con un colpo di reni straordinario. Insiste il Mantova Di Molfetta fendente ancora Sala ci mette del suo. Inizio da assoluto protagonista del portiere dell'Arezzo. E toscani che hanno anche una palla goal nitidissima per passare in vantaggio: Di Paoloantonio cioccolatino per Belloni che si intenerisce solo davanti a Tozzo. Sinistro troppo debole, controllato dal portiere del Mantova. Al termine del primo un azione tutta in linea porta Ganz solo davanti a Sala, il portiere aretino compie l'ennesima prodezza. E se Sala vola verso l'8 in pagella, Belloni è la parte debole dell'Arezzo, dopo il goal divorato commette fallo da rigore. E questa volta non lo salva nemmeno Sala, Ganz dagli 11 metri sblocca la partita. E il punto esclamativo sui tre punti arriva ancora su rigore in questo caso lo stesso Sala su Keddira. Cambia l'esecutore Guccione non il risultato. A Mantova, Mantova – Arezzo 2-0.