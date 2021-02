Sala fa i miracoli per tutta la partita poi si deve arrendere nella ripresa al minuto 69. L'ex Juventus Pasquato, raccoglie un traversone dalla destra, controllo e dentro di precisione. Conclusione sulla quale non ha potuto far nulla nemmeno Sala in stato di grazia. Arezzo sempre più solo in fondo alla classifica per il Gubbio 3 punti tranquillità. Ad Arezzo, Gubbio batte Arezzo 1-0.