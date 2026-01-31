SERIE C Serie C, l'Ascoli batte il Livorno 3-1 Succede tutto nel primo tempo al Del Duca, bianconeri che rosicchiano due punti ad Arezzo e Ravenna.

Un successo importante quello dell'Ascoli, che supera 3-1 il Livorno e rosicchia qualche punto su Arezzo e Ravenna. Dopo otto minuti si sblocca la partita. Gori ben servito sulla sinistra controlla e una volta entrato in area calcia di mancino per l'1-0. La reazione del Livorno in un tiro di Dionisi che non crea problemi al portiere marchigiano. Il 2-0 è un gol da vedere e rivedere. Fa tutto D'Uffizi, che si accentra e poi calcia a giro, palla che sbatte contro il palo prima di entrare in fondo alla rete. Davvero un grandissimo gol che porta l'Ascoli sul doppio vantaggio.

La partita sembra ben indirizzata, ma il Livorno ha subito la forza di reagire e con il colpo di testa in anticipo di Baldi accorcia le distanze. L'Ascoli riporta a due le reti di vantaggio al 34' ancora con Gori. L'attaccante bianconero riconquista palla e di destro supera ancora il portiere del Livorno firmando la personale doppietta e il 3-1. Noce potrebbe accorciare per il Livorno sul cambio fronte, il colpo di testa termina alto. Nella ripresa ancora Ascoli con D'Uffizi, Seghetti si allunga per andare a deviare sul fondo. Il Livorno ha un'occasionissima per riaprire la partita sul cambio fronte, ma gli ospiti non ne approfittano con Mawele che lo manda sul fondo. Alla ripresa del gioco, errore della difesa bianconera, Di Carmine non ne approfitta calciando debolmente.

L'Ascoli dimostra di non essere uscito dalla partita, Damiani calcia in porta, Seghetti si oppone ancora una volta. La squadra di Francesco Tomei conquista tre punti, battuto il Livorno 3-1.

