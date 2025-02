GIRONE B Serie C: l'Ascoli torna alla vittoria dopo oltre un mese Ascoli – Carpi 2-1. Bianconeri in gol con Varone e Carpani per il Carpi realizza Cortesi su calcio di rigore

L'Ascoli torna alla vittoria dopo oltre un mese e torna ad assaporare i play off. Si tratta dei primi tre punti dell'era Cudini, l'ex tecnico del Pineto ha sostituito Mimmo Di Carlo ed è riuscito a scuotere la squadra che ha risposto sul campo con determinazione e voglia di arrivare al risultato pieno. In gol Ivan Varone che schiaccia di testa a pochi metri da Sorzi, il portiere respinge come può ancora sui piedi del numero 8 che con il sinistro non sbaglia. Sempre un valore aggiunto sotto porta il centrocampista bianconero.

Il raddoppio arriva ad inizio ripresa e lo firma Gianluca Carpani. Il centrocampista libera tutta la sua gioia, erano 7 anni che non segnava al Del Duca. Per lui infatti si tratta di un ritorno. Sotto di due il Carpi si sveglia e prova a spingere alla ricerca di un episodio che possa riaprire i giochi. Episodio che arriva a 5 dal termine più recupero quando Curado in scivolata colpisce con la mano. Per l'arbitro è calcio di rigore, del quale si incarica Cortesi che spiazza Raffaelli. Nonostante un grande pericolo nel finale, l'Ascoli porta a casa gli importantissimi tre punti.

Allo stadio Del Duca di Ascoli, Ascoli batte Carpi 2-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: