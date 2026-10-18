Serie C, l'Atalanta vince a Gubbio con due reti nel finale

Al Barbetti di Gubbio sono decisivi gli ultimi minuti della sfida per permettere alla squadra di Nicola Beati di prendersi i tre punti e tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Buon avvio ospite con Misitano che ci prova in diagonale, la palla esce sul fondo. La replica del Gubbio è poca cosa. Si torna dall'altra parte con la punizione diretta in porta che non ha gran sorte. Al 41' chiara occasione da gol per l'Atalanta con Diao ben servito in area di rigore, il portiere chiude con i tempi giusti.

Nella ripresa gli ospiti ripartono all'attacco, De Nipoti trova lo spazio per calciare in porta, Marson blocca in due tempi. La riposta del Gubbio sugli sviluppi di un calcio d'angolo che non crea problemi. La squadra di Piero Braglia ha una bella opportunità quando costruisce il pallone del potenziale vantaggio che porta Zallu a calciare in porta. Anelli salva l'Atalanta. Il Gubbio sembra poter crescere e spingono alla ricerca della rete, ma manca la zampata vincente. Al 68' l'Atalanta alleggerisce la pressione con il tiro di Ghislandi che Marson respinge. Portiere di casa ancora protagonista sulla conclusione da fuori di Bonanomi che il numero 22 riesce a contenere. I neroazzurri la partita la sbloccano in contropiede con Diao, che lanciato verso la porta del Gubbio da Zanaboni salta il portiere e deposita in rete. Al 90' il Gubbio con Barani fa quasi tutto bene, il suo tiro finisce contro un compagno, l'azione prosegue con il gran tiro da fuori che Anelli alza in angolo.

Nel recupero il 2-0 dell'Atalanta nel primo dei quattro minuti di recupero con Bononomi che appoggia in rete dalla sinistra. L'Atalanta vince 2-0.







